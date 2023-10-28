آلاف المتظاهرين يحتشدون في روما لدعم فلسطين (فيديو)

احتشد آلاف المتظاهرين في العاصمة الإيطالية روما، اليوم السبت، لدعم فلسطين والتنديد بالـ"المجزرة التي تحدث في غزة".

ودعم العديد من الجمعيات التجمع الذي نظمته الجالية الفلسطينية في إيطاليا، من بينها اتحاد النقابات المحلي، وكذلك الجاليات العربية الأخرى.

وهتف المتظاهرون: "نحن هنا للاحتجاج، نحن هنا للتعبير عن الحزن، المجزرة التي تحدث في غزة هي إبادة جماعية"، و"الحرية لفلسطين".

even if the Italian government (and others too), has washed its hands of the war, the people have not. in Rome they took to the streets to demonstrate for the liberation of Palestine. people know what's going on and they know who's right. #FreePalenstinepic.twitter.com/25lLQ5UJr5 — ɴɪᴋ⁷ ; ❀ 🥢 (ʙɪʟʟɪᴇ'ꜱ ᴠᴇʀꜱɪᴏɴ) | FREE 🇵🇸 (@nikxyoon) October 28, 2023

وحضر المظاهرة في روما مشاركون من عدة مدن إيطالية كميلانو ونابولي وكالياري وتورينو وبرغامو وكاسيرتا وساليرنو وفلورنسا.

Today in Rome, Italy.

Free Palestine 🇵🇸 ❤️ pic.twitter.com/xunPZ0k4NH — 💀 Replica004 🐓 (@Replica004) October 28, 2023

ورفع المشاركون لافتة كبيرة، كُتب عليها: "أوقفوا الإبادة الجماعية والاحتلال".

كما حمل المتظاهرون أعلام فلسطين، ولافتات تدعو إلى وقف إطلاق النار والحصار المفروض على قطاع غزة.

المصدر: تاس