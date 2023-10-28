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آلاف المتظاهرين يحتشدون في روما لدعم فلسطين (فيديو)

أخبار العالم العربي

آلاف المتظاهرين يحتشدون في روما لدعم فلسطين (فيديو)
Globallookpress
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احتشد آلاف المتظاهرين في العاصمة الإيطالية روما، اليوم السبت، لدعم فلسطين والتنديد بالـ"المجزرة التي تحدث في غزة".

ودعم العديد من الجمعيات التجمع الذي نظمته الجالية الفلسطينية في إيطاليا، من بينها اتحاد النقابات المحلي، وكذلك الجاليات العربية الأخرى.

وهتف المتظاهرون: "نحن هنا للاحتجاج، نحن هنا للتعبير عن الحزن، المجزرة التي تحدث في غزة هي إبادة جماعية"، و"الحرية لفلسطين".

وحضر المظاهرة في روما مشاركون من عدة مدن إيطالية كميلانو ونابولي وكالياري وتورينو وبرغامو وكاسيرتا وساليرنو وفلورنسا.

ورفع المشاركون لافتة كبيرة، كُتب عليها: "أوقفوا الإبادة الجماعية والاحتلال".

كما حمل المتظاهرون أعلام فلسطين، ولافتات تدعو إلى وقف إطلاق النار والحصار المفروض على قطاع غزة.

 

المصدر: تاس

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