هنغاريا تصف ما يحدث في غزة بـ"حرب ضد الإرهاب" وتدعو لمنع تحول النزاع لحرب عالمية

أكد وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو على ضرورة منع تحول النزاع بين فلسطين وإسرائيل إلى حرب عالمية.

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وقال سيارتو في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية، إنه لا يمكن السماح بتحول النزاع بين إسرائيل وحركة "حماس" إلى حرب واسعة النطاق تجر دول العالم للانخراط فيها".

وأضاف: "ما يحدث الآن هو حرب ضد الإرهاب، ولا ينبغي أن يتحول هذا النزاع إلى حرب بين الدول، لأنه إذا اندلعت حرب بين دول الشرق الأوسط، أضف إلى ذلك التهديد المتزايد للإرهاب في إفريقيا، وأزمة أوكرانيا، كل ذلك سيقودنا مستقلا إلى وضع لا يمكننا التنبؤ به، ومن الضروري منع اندلاع حرب واسعة النطاق، ويتوجب علينا السعي لمنع ذلك".

وأفاد مراسل RT في قطاع غزة الجمعة بأن الطائرات الإسرائيلية شنت هجوما ضخما وعنيفا على عموم مناطق القطاع، متسببة بانقطاع شبكة الاتصالات عن القطاع.

وأعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري المسلح لحركة "حماس"، أن قواتها تتصدى لتوغل بري يقوم به الجيش الإسرائيلي في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة وشرق مخيم البريج وسط القطاع.

ودخلت الحرب على غزة يومها الـ 22 منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في الـ7 من أكتوبر الجاري، حيث تستمر إسرائيل في قصف القطاع برا وبحرا وجوا، ما تسبب بوقوع آلاف القتلى والجرحى من الجانب الفلسطيني". وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة 7326 قتيلا و18484 جريحا إضافة إلى نحو ألفي مفقود تحت الأنقاض. أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 310 عسكريين، فيما أسرت "حماس" أكثر من 229 إسرائيليا.

المصدر: نوفوستي