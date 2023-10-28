قوات إسرائيلية كبيرة تقتحم مخيم عسكر بنابلس ترافقها جرافات

اقتحمت قوة إسرائيلية كبيرة ترافقها آليات العسكرية مخيم عسكر شرق نابلس، مرفوقة بجرافات، وسط مواجهات مع الفلسطينيين وإطلاق رصاص من جانب الجيش الإسرائيلي.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن 4 شبان أُصيبوا بالرصاص الحي، الليلة، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت مخيم عسكر شرق نابلس.

وقالت وكالة "وفا" إن الجيش الإسرائيلي يحاصر المخيم من عدة محاور، وأغلق المنطقة بشكل كامل.

واستهدف مقاومون بعدد من العبوات الناسفة آليات القوات الإسرائيلية المقتحمة للمخيم.

وأفادت الوكالة بأن مستوطنين هاجموا تحت حماية قوات الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، منطقة خلايل اللوز جنوب بيت لحم، وأطلقوا النيران صوب منازل الفلسطينيين.

المصدر: وفا