ترامب يهاجم حماس في "التحالف اليهودي الجمهوري": إذا أريقت قطرة دم أمريكية سوف نسفك لترا من دمائهم

هاجم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين في جميع أنحاء الولايات المتحدة، واصفا إياهم بأنهم "سكان أجانب مؤيدون للجهاديين".

وقال ترامب في مؤتمر التحالف اليهودي الجمهوري في لاس فيغاس، إنه سيطردهم من البلاد عندما ينتخب رئيسا في العام 2025.

وأضاف: "أنا أفضل صديق لإسرائيل، ولكل إسرائيلي وكل أمريكي تضرر من أنشطة حماس الهمجية، نحن نقف معكم. إذا أريقت قطرة دم أمريكية، فسوف نسفك لترا من دمائهم".

وتشهد عدة مدن في الولايات المتحدة تظاهرات احتجاجية داعمة لفلسطين وقطاع غزة إثر الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أكتوبر الجاري.

كما يشهد عدد من الدول الغربية تظاهرات حاشدة مؤيدة ومساندة لقطاع غزة، حاملين لافتات تعبر عن مناهضتهم "لجرائم الحرب الإسرائيلية" وقتل المدنيين في غزة.

ومنذ اليوم الأول في الحرب على قطاع غزة، أعلنت الولايات المتحدة دعمها الكامل لإسرائيل مشددة على أنها "تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن النفس"، وقدمت آلاف الأطنان من المساعدات العسكرية، كما قامت بإعادة نشر حاملتي طائرات في البحر الأبيض المتوسط أمام شواطئ إسرائيل.

ودخلت الحرب على غزة يومها الـ 22 منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في الـ 7 من أكتوبر الجاري، حيث تستمر إسرائيل في قصف القطاع برا وبحرا وجوا، ما تسبب بوقوع آلاف القتلى والجرحى من الجانب الفلسطيني.

ومن جانبه، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قبل قليل أن الجيش بدأ مرحلة جديدة من الحرب في قطاع غزة.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة أكثر من 7700 قتيل و20 ألف جريح إضافة إلى نحو ألفي مفقود تحت الأنقاض منهم قرابة الـ 1000 طفل، إلى جانب 111 قتيلا في الضفة الغربية وأكثر من 1900 جريح.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 310 عسكريين، فيما أسرت "حماس" أكثر من 229 إسرائيليا.

المصدر: RT