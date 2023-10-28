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نيويورك.. اعتقال المئات من المحتجين على القصف الإسرائيلي لقطاع غزة (فيديو)

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نيويورك.. اعتقال المئات من المحتجين على القصف الإسرائيلي لقطاع غزة (فيديو)
AP
نيويورك
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اعتقلت شرطة نيويورك مئات الأشخاص من حركة "الصوت اليهودي من أجل السلام" خلال مظاهرة احتجاج على القصف الإسرائيلي لقطاع غزة، نظمت في المحطة المركزية بالمدينة.

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وكتبت الحركة على منصة "X": "تم إلقاء القبض على مئات من اليهود وحلفائهم في أكبر عصيان مدني جماعي شهدته مدينة نيويورك خلال عقدين من الزمن".

كما دعت الحركة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وعدم ارتكاب إبادة جماعية بأسماء اليهود.

ولم تحدد الحركة عدد المعتقلين ولم تقدم أي تفاصيل أخرى بهذا الشأن.

المصدر: RT

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