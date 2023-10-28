نيويورك.. اعتقال المئات من المحتجين على القصف الإسرائيلي لقطاع غزة (فيديو)

اعتقلت شرطة نيويورك مئات الأشخاص من حركة "الصوت اليهودي من أجل السلام" خلال مظاهرة احتجاج على القصف الإسرائيلي لقطاع غزة، نظمت في المحطة المركزية بالمدينة.

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وكتبت الحركة على منصة "X": "تم إلقاء القبض على مئات من اليهود وحلفائهم في أكبر عصيان مدني جماعي شهدته مدينة نيويورك خلال عقدين من الزمن".

HAPPENING NOW AT NYC'S GRAND CENTRAL STATION: HUNDREDS OF JEWS AND ALLIES ARE GETTING ARRESTED IN THE LARGEST MASS CIVIL DISOBEDIENCE NYC HAS SEEN IN TWO DECADES.



NO GENOCIDE IN OUR NAMES!



CEASEFIRE NOW TO SAVE LIVES!



NEVER AGAIN FOR ANYONE! pic.twitter.com/L8AfwgvAMD — Jewish Voice for Peace NYC (@jvpliveNY) October 28, 2023

كما دعت الحركة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وعدم ارتكاب إبادة جماعية بأسماء اليهود.

ولم تحدد الحركة عدد المعتقلين ولم تقدم أي تفاصيل أخرى بهذا الشأن.

المصدر: RT