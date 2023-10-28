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وزيرة إسبانية تقف مع غزة!

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وزيرة إسبانية تقف مع غزة!
AP
غزة
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قالت وزيرة الحقوق الاجتماعية الإسبانية بالإنابة إيوني بيلارا، إن "قطع إسرائيل الاتصالات عن غزة هدفه ارتكاب المزيد من الفظائع والإفلات من العقاب".

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وكتبت بيلارا عبر منصة "إكس": "قطعت إسرائيل كافة الاتصالات عن قطاع غزة والهدف واضح، وهو أنها تسعى إلى الإفلات من العقاب وارتكاب المزيد من الفظائع".

وفي وقت سابق، دعت وزيرة الحقوق الاجتماعية الإسبانية الدول الأوروبية إلى اتخاذ 4 قرارات عاجلة لمحاسبة إسرائيل على الإبادة الجماعية في فلسطين.

وقالت إنه يجب "قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل وفرض عقوبات اقتصادية بشكل حاسم، وحظر الأسلحة وتقديم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجميع القادة السياسيين الآخرين الذين قصفوا المدنيين إلى المحكمة الجنائية الدولية".

وحذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم السبت من أن انقطاع الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة الذي يتعرض لقصف إسرائيلي مكثف قد يشكل "غطاء لفظائع جماعية" ترتكب.

وأسفر القصف الإسرائيلي لقطاع غزة المستمر من 7 أكتوبر عن مقتل أكثر من 7 آلاف شخص، وإصابة أكثر من 18 ألفا.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل أكثر من 1400 شخص وأصيب 5132 آخرون، كما أسرت "حماس" أكثر من 220 إسرائيليا.

ويشهد الوضع الإنساني في غزة كارثة غير مسبوقة بلغت معه المنظومة الصحية مرحلة هي الأسوأ في تاريخها.

المصدر: RT

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