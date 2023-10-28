المقداد: إسرائيل ارتكبت كل الجرائم التي ارتكبتها الفاشية في الحرب العالمية الثانية

أكد وزير خارجية سوريا فيصل المقداد أن إسرائيل ارتكبت كل الجرائم التي ارتكبتها الفاشية في الحرب العالمية الثانية، وأن الوقت لن يطول أمام من دعموا إسرائيل عبر تقديمهم "وعد بلفور".

وقال الوزير المقداد في تدوينة عبر موقع "إكس" (تويتر سابقا) إن "الوقت لن يطول أمام من دعموا إسرائيل بوعد بلفور، أو التصويت في الأمم المتحدة للاعتراف بهذا الكيان، حتى يندموا على ما اقترفوه من جريمة بحق بلدانهم والإنسانية جمعاء".

فخلال الأسبوعين الأخيرين قتلت إسرائيل ثلاثة آلاف طفل دون رحمه ودمرت حوالي نصف منازل الغزاويين وقطعت عنهم المياه والأدوية والكهرباء والاتصالات والانترنت للتعمية على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها أو التي سترتكبها لاحقاً …

4/4 — Ministry of Foreign Affairs and Expatriates- Syria (@syrianmofaex) October 28, 2023

وأضاف: "خلال الأسبوعين الأخيرين قتلت إسرائيل 3000 طفل، ودمّرت نحو نصف منازل قطاع غزة، وقطعت عن أهالي القطاع المياه والأدوية والكهرباء والاتصالات والإنترنت، للتعتيم على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها بحقهم أو التي سترتكبها لاحقا".

المطلوب من الجهاز الإداري للأمم المتحدة الذي لمّع صورة إسرائيل لزمن طويل، أن يدافع الآن عن مصداقية الأمين العام رداً على الإهانة التي وجهها له متسول صهيوني بصفة سفير يمثل حكومة فاشية. والسؤال: ما هي الجرائم التي ارتكبتها الفاشية في الحرب العالمية الثانية ولم ترتكبها إسرائيل؟

3/4 — Ministry of Foreign Affairs and Expatriates- Syria (@syrianmofaex) October 28, 2023

وتابع في تدوينته: "بدلا من حماية مصالح الدول الغربية الاستعمارية في هذه المنطقة، أصبحت إسرائيل عبئاً أخلاقيا وعسكريا وسياسيا وماليا واقتصاديا وإنسانيا على هذه الدول".

د. فيصل المقداد، وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية: لن يطول الوقت أمام من دعم إسرائيل بوعد بلفور أو التصويت في الأمم المتحدة للاعتراف بهذا الكيان حتى يندم البعض منهم على ما اقترفوه من جريمة بحق بلدانهم والإنسانية جمعاء…

1/4 — Ministry of Foreign Affairs and Expatriates- Syria (@syrianmofaex) October 28, 2023

واعتبر الوزير السوري أن ما هو مطلوب من الجهاز الإداري للأمم المتحدة "الذي لمّع صورة إسرائيل لزمن طويل"، أن يدافع الآن عن مصداقية الأمين العام للمنظمة الدولية، "ردا على الإهانة التي وجهها له متسول صهيوني بصفة سفير يمثل حكومة فاشية" على حد قول الوزير السوري.

واختتم متسائلا: "ما هي الجرائم التي ارتكبتها الفاشية في الحرب العالمية الثانية ولم ترتكبها إسرائيل؟".

وقبل يومين، أعلن سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان أن بلاده سترفض منح تأشيرات لمسؤولي المنظمة الدولية بعد تصريحات أمينها العام أنطونيو غوتيريش الأخيرة حول النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

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وقال إردان: "بسبب تصريحاته سنرفض إصدار تأشيرات لممثلي الأمم المتحدة. لقد رفضنا بالفعل تأشيرة دخول لوكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث". وأضاف: "حان الوقت لتلقينهم درسا".

وكان غوتيريش قال في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي خلال جلسته بشأن تطورات النزاع الإسرائيلي الفلسطيني الثلاثاء الماضي، إن "من المهم أيضا أن ندرك أن هجمات حماس لم تأت من فراغ"، وربطها بـ"الاحتلال الخانق الذي يعيشه الفلسطينيون على مدار 56 عاما".

ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" صباح 7 أكتوبر الجاري، ووسّع هجومه البري يوم أمس الجمعة، وكثّف غاراته على كافة المحاور.

وأسفر القصف عن وقوع أكثر من 7700 قتيل وآلاف الجرحى والمفقودين في قطاع غزة.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 308 عسكريين، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 5 آلاف بالإضافة إلى 222 أسيرا تحتجزهم "حماس".

المصدر: RT