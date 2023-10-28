تقارير: استمرار المفاوضات بين "حماس" وإسرائيل بوساطة قطرية رغم التصعيد

افادت تقارير إعلامية بأن المفاوضات التي تتوسط فيها قطر بين إسرائيل وحركة "حماس" بهدف التهدئة في غزة استمرت يوم السبت، رغم تصعيد إسرائيل لهجماتها على القطاع.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر لم تذكر هويته، أن المحادثات لم تشهد انهيارا لكنها تجري "بوتيرة أبطأ بكثير" مما كانت عليه قبل التصعيد الذي بدأ مساء يوم الجمعة.

وتواصل الطائرات القصف المكثف الذي يستهدف البنى التحتية في قطاع غزة في ظل انقطاع الاتصالات وتوقف شبكة الانترنت منذ أمس الجمعة، وتوسيع الجيش الإسرائيلي عملياته البرية في محاولة لاقتحام القطاع.

وتمارس قطر جهودا دبلوماسية خلف الكواليس منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، وتتحدث مع مسؤولي "حماس" وإسرائيل لإطلاق سراح أكثر من 200 رهينة تحتجزهم "حماس".

وأدت وساطتها إلى إطلاق سراح رهينتين أمريكيتين، هما أم وابنتها، وامرأتين إسرائيليتين مسنتين.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم السبت إن الجهود الرامية لإطلاق سراح الرهائن ستستمر حتى في أثناء الهجوم البري على غزة.

وأضاف نتنياهو "سنستغل ونستنفد كل الإمكانيات المتاحة لإعادتهم إلى ديارهم".

وقال متحدث باسم الجناح المسلح لحركة "حماس" في وقت سابق اليوم إن الحركة اقتربت من التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل بشأن الرهائن، لكن إسرائيل "ماطلت".

وأضاف أبو عبيدة المتحدث باسم "كتائب عز الدين القسام" في كلمة مصورة أن الحركة ستطلق سراح جميع الرهائن لديها إذا أفرجت إسرائيل عن كل السجناء الفلسطينيين.

ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الجاري، ووسع الجيش الإسرائيلي هجومه البري مساء الجمعة وكثف غاراته على كافة المحاور في قطاع غزة، وأسفر القصف عن مقتل أكثر من 7400 شخص وأكثر من 20 ألف جريح وأكثر من ألفي مفقود بينهم قرابة 1000 طفل في قطاع غزة.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 308 عسكريين، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 5 آلاف بالإضافة إلى 222 أسيرا تحتجزهم "حماس".

المصدر: RT + وكالات