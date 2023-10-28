كيف فشل الاجتياح البري الإسرائيلي بتحقيق أهدافه ضد فصائل غزة؟

بموازاة إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن الجيش الإسرائيلي سيواصل العملياتِ البرية في قطاع غزة،

شدد رئيس الأركان هرتسي هاليفي على أن تحقيق أهداف الحرب يتطلب اجتياحا بريا، مشيرا إلى أن أفضلَ مقاتلي جيشِه يعملون الآن في غزة بعد بدء توغلهم الليلة الماضية.

في المقابل، أعلنت حركة حماس إحباط محاولاتِ التوغل الإسرائيلية، مؤكدة أنها تخوض اشتباكات عنيفة معها.. وستَمنعُ الجيش الإسرائيلي من تحقيق أي إنجاز عسكري.

إلى ذلك نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن خمسة مسؤولين أمريكيين بأن إدارة الرئيس جو بايدن نصحت تل أبيب بالقيام بعمليةٍ محدودة بسبب قلقها من التداعيات المحتملة وتشكيكها في قدرةِ إسرائيل على تحقيق هدفِها في القضاء عل حماس.

فما هي الأبعاد المحتملة لأي تحرك إسرائيلي؟ وما تبعات ذلك على المستوى الداخل والدولي مع تصاعد الرفض الدولي للعملية العسكرية؟

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