"حماس": استهداف مستشفى الصداقة التركي عمل همجي متعمد ونحذر من مجزرة جديدة على غرار المعمداني

أكدت حركة "حماس" الفلسطينية، أن استهداف الجيش الإسرائيلي لمستشفى الصداقة التركي الفلسطيني وسط غزة، هو عمل متعمد محذرة من ارتكاب مجزرة جديدة كتلك التي وقعت في المستشفى المعمداني.

وقالت "حماس" في بيان: "يستمر الاحتلال الفاشي في استهداف مشافي قطاع غزة دون اكتراث لأية معايير أخلاقية أو قوانين دولية، حيث قامت طائرات الاحتلال باستهداف مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني، المستشفى الوحيد في القطاع لعلاج أمراض السرطان، معرضا الكادر الطبي والمرضى فيه للخطر، عدا عن تدميره لأجزاء واسعة من المشفى ولأجهزته الطبية الدقيقة".

وأضاف البيان: "ندعو الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لردع الاحتلال عن المضي في جرائمه الفاشية، والعمل على تأمين احتياجات المشافي كافة من أدوية ومستلزمات طبية ووقود، تداركا للوضع الكارثي الذي حل بالقطاع الصحي نتيجة عدوان وهمجية المحتل الصهيوني".

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، أن طائرات الجيش الإسرائيلي استهدفت مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني الخاص بمرضى السرطان في وسط غزة للمرة الثانية خلال اليوم، ما تسبب في تدمير الطابق الثالث منه.

ومساء الثلاثاء 17 أكتوبر، قصفت طائرات الجيش الإسرائيلي المستشفى الأهلي العربي "المعمداني" الذي كان يأوي العديد من المواطنين النازحين عن بيوتهم بحثا عن الأمان، بعدد من الصواريخ، مخلفة أكثر من 500 قتيل وعشرات الجرحى في مجزرة دموية أدانها العديد من دول العالم والمنظمات الدولية.

المصدر: RT