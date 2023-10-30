تحديث مستمر.. غزة تتعرض الآن لهجوم كبير بصواريخ ذات قوة تدميرية عالية

يتعرض قطاع غزة لهجوم بري وجوي وبحري واسع أدى إلى دمار واسع، حيث تستخدم المقاتلات الإسرائيلية صواريخ ذات قوة تدميرية هائلة.

وأفاد مراسلنا أن غارات إسرائيلية ضخمة تستهدف الآن أحياء الزيتون والشجاعية والتفاح باستخدام صواريخ ذات قوة تدميرة عالية.

كما يقوم الجيش الإسرائيلي بإطلاق قنابل مضيئة في الأجواء الغربية والشمالية لمدينة غزة.

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام فلسطينية، الطائرات الإسرائيلية تشن غارات عنيفة في محيط مستشفى الشفاء غرب غزة، ويستمر القصف المدفعي بمحيط مستشفي الأوروبي.

وقال مراسلنا، إن الطائرات الإسرائيلية تنفذ غارات عنيفة على مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، كما تم قصف هدف بجوار بنك فلسطين في منطقة دوار زايد شمال القطاع، ومنزل لعائلة البنا مقابل مقبرة الفالوجا شمال غزة.

وأعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية بغزة، أن الطائرات الإسرائيلية قصفت شقة سكنية مقابل مخبز النصيرات وسط القطاع مخلفة عددا من الجرحى.

وقالت وسائل الإعلام، إن "14 شهيدا وصولوا إلى مستشفى الأقصى بعد استهداف منزل عائلة حمدان بمنطقة الدعوة شارع 18 بمخيم النصيرات.. والشهداء من عائلة المقوسي والبكري، وقد نزحوا من شمال غزة، وهناك عدد من الإصابات".

ومن جانبها أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، أن مقاتليها يخوضون في هذه الأثناء اشتباكات مسلحة بمختلف أنواع الأسلحة، مع القوات الإسرائيلية المتوغلة في مناطق شمال قطاع غزة.

وقالت "القسام" على قناتها في "تلغرام": "مجاهدو القسام يخوضون في هذه الأثناء اشتباكات مسلحة بالأسلحة الرشاشة وقذائف "الياسين105" مع قوات العدو المتوغلة شمال غرب غزة".

وأفاد مراسلنا بغزة، أن اشتباكات عنيفة مستمرة مع قوات الجيش المتقدمة قرب الحدود غرب بيت لاهيا شمال قطاع غزة، والمقاومة فجرت عبوات ناسفة وأطلقت عدة قذائف صاروخية مضادة للدروع"، كما يقوم الجيش الإسرائيلي بإطلاق قنابل إضاءة بكثافة في الأجواء.

يتبع..