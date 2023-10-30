وزراء إسرائيليون يهاجمون سموتريتش بعد قطع تمويل الوزارات في ظل الحرب على غزة

شهد اجتماع لمجلس الوزراء الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش اليوم الاثنين خلافات حادة بشأن الميزانية والتعويضات على خلفية تداعيات الحرب على غزة، حسبما أوردت صحيفة يديعوت أحرنوت.

وقالت الصحيفة إن الوزراء أبلغوا وزير المالية سموتريتش أن تمويل وزراتهم مقطوع حاليا.

وقال وزير التعليم يوآف كيش: "أنت معزول وتتدخل في عمل الجميع. لقد خفضتم ميزانية وزارة التربية من جانب واحد دون أن تسألونا. نحن نفتقر إلى المال لإدارة الحركات الشبابية".

بدورها، قالت وزيرة النقل ميري ريغيف: "الجبهة الداخلية بحاجة إلى تعزيز. لا يمكن أن تجعل عائلات الجنود على الخطوط الأمامية تقلق بشأن ما يحدث في حساباتهم المصرفية فيضطروا إلى ضخ الأموال".

ورد سموتريتش على الوزراء قائلا: "هناك حملة خبيثة ضدنا".

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ورجح مسؤول كبير في وزارة المالية الإسرائيلية الأسبوع الماضي أن تصل تكلفة الحرب على غزة إلى 50 مليار دولار.

وقد حذر 300 من كبار الخبراء الإسرائيليين، الإثنين، من أن الاقتصاد الإسرائيلي يمر بوقت صعب، بشكل يستوجب إجراءات فورية لمنع وقوع مزيد من الضرر.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن اقتصاديين إسرائيليين وجهوا رسالة الى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش كتبوا فيها: "أنتم لا تستوعبون حجم الأزمة الاقتصادية التي يواجهها الاقتصاد، يجب أن تتصرفوا بطريقة مختلفة".

وأشارت أن الاقتصاديين ينظرون "إلى الوقت الصعب الذي يعيشه اليوم الاقتصاد الإسرائيلي.. ويجب اتخاذ إجراءات لمنع وقوع أضرار كبيرة على الفور".

المصدر: يديعوت احرنوت + الأناضول