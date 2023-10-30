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السفير الإسرائيلي في موسكو ينفي أي مفاوضات مع "حماس"

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السفير الإسرائيلي في موسكو ينفي أي مفاوضات مع
Globallookpress Chen JunqingXinHua
صورة أرشيفية
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نفى السفير الإسرائيلي لدى روسيا ألكسندر بن تسفي وجود أي مفاوضات مباشرة بين تل أبيب وحركة "حماس"، مشددا على ضرورة إطلاق جميع الرهائن الإسرائيليين بلا شروط.

وقال: "لا تجرى، ولا يمكن عقد أي مفاوضات مباشرة بين إسرائيل وحركة "حماس".

وتابع: "موقفنا بسيط للغاية. يجب إطلاق سراح جميع الرهائن دون أي شروط... هؤلاء مدنيون ونحن، للأسف".

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وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن عن توسيع عمليته البرية في قطاع غزة، ما أسفر حتى الآن عن وقوع أكثر من 8 آلاف قتيل وآلاف الجرحى والمفقودين الفلسطينيين.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل أكثر من 1400 شخص بينهم 308 عسكريين، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 5 آلاف، وتحتجز "حماس" 122 أسيرا.

المصدر: تاس

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