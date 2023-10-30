السفير الإسرائيلي في موسكو ينفي أي مفاوضات مع "حماس"

نفى السفير الإسرائيلي لدى روسيا ألكسندر بن تسفي وجود أي مفاوضات مباشرة بين تل أبيب وحركة "حماس"، مشددا على ضرورة إطلاق جميع الرهائن الإسرائيليين بلا شروط.

وقال: "لا تجرى، ولا يمكن عقد أي مفاوضات مباشرة بين إسرائيل وحركة "حماس".

وتابع: "موقفنا بسيط للغاية. يجب إطلاق سراح جميع الرهائن دون أي شروط... هؤلاء مدنيون ونحن، للأسف".

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وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن عن توسيع عمليته البرية في قطاع غزة، ما أسفر حتى الآن عن وقوع أكثر من 8 آلاف قتيل وآلاف الجرحى والمفقودين الفلسطينيين.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل أكثر من 1400 شخص بينهم 308 عسكريين، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 5 آلاف، وتحتجز "حماس" 122 أسيرا.

المصدر: تاس