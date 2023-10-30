كتائب القسام تقصف مستوطنة نتيفوت وصفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة (فيديو + صور)

أعلنت كتائب القسام أنها قصفت مستوطنة نتيفوت بالصواريخ، فيما دوت صفارات الإنذار في منطقة النقب الغربي ومحيط غلاف قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه تم "إطلاق صفارات الإنذار في منطقة النقب الغربي والمنطقة المحيطة بقطاع غزة".

وأفاد موقع Ynet بأن "رجال الإطفاء وعناصر نجمة داوود الحمراء يعملون في ثلاثة مواقع في نتيفوت تعرضت للقصف الصاروخي، وفي أحد المواقع تضرر مبنى، لكن لم تقع إصابات".

פגיעה ישירה בנתיבות pic.twitter.com/IHV2WI6V5T — מנדי ריזל (@mendi_rizel) October 30, 2023

מטח כבד של כ-20 רקטות לנתיבות והעוטף: פגיעה ישירה בדירה בנתיבות, ללא נפגעים. חלקי רקטות נפלו גם בתחנת אוטובוס וליד חומה של בית



קרדיט: רץ ברשת, סעיף 27א pic.twitter.com/TSEMXicK68 — ארנולד נטייב (@ArnoldNataev) October 30, 2023

وحسب موقع "نيتيفوت كيف"، فقد أصيب منزل خال بـ"إصابة مباشرة، وتعرض لأضرار كبيرة"، وفي موقع آخر سقط صاروخ قرب جدار أحد المنازل.

المصدر: RT