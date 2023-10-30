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كتائب القسام تقصف مستوطنة نتيفوت وصفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة (فيديو + صور)

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كتائب القسام تقصف مستوطنة نتيفوت وصفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة (فيديو + صور)
AFP
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أعلنت كتائب القسام أنها قصفت مستوطنة نتيفوت بالصواريخ، فيما دوت صفارات الإنذار في منطقة النقب الغربي ومحيط غلاف قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه تم "إطلاق صفارات الإنذار في منطقة النقب الغربي والمنطقة المحيطة بقطاع غزة".

وأفاد موقع Ynet بأن "رجال الإطفاء وعناصر نجمة داوود الحمراء يعملون في ثلاثة مواقع في نتيفوت تعرضت للقصف الصاروخي، وفي أحد المواقع تضرر مبنى، لكن لم تقع إصابات".

وحسب موقع "نيتيفوت كيف"، فقد أصيب منزل خال بـ"إصابة مباشرة، وتعرض لأضرار كبيرة"، وفي موقع آخر سقط صاروخ قرب جدار أحد المنازل.

المصدر: RT

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