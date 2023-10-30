هيئات الأسرى تستعرض أبرز المعطيات الرقمية لحملات الاعتقال في الضفة الغربية منذ الـ7 من أكتوبر

استعرضت هيئات شؤون الأسرى الفلسطينية اليوم الاثنين أبرز المعطيات الرقمية لحملات الاعتقالات الإسرائيلية في الضفة الغربية منذ الـ7 من أكتوبر الجاري.

ووفقا لبيان مشترك، فإن حصيلة الاعتقالات في الضفة الغربية بلغت نحو 1680 شخصا، بمن فيهم أسرى سابقون مفرج عنهم.

وأشار البيان إلى أنه تم تحويل 80% منهم للاعتقال الإداري.

وجاء في البيان:

• بلغت حصيلة الاعتقالات في صفوف النساء 49 حالة، (علما أن المعطى الخاص بعمليات اعتقال النساء يشمل النساء اللواتي جرى اعتقالهن من الأراضي المحتلة عام 1948).

• أطفال: لا يتوفر معطى دقيق عن عدد الحالات.

• استشهد اثنان من المعتقلين وهما: عمر دراغمة، وعرفات حمدان.

• أعلى نسبة في عمليات الاعتقال تركزت في محافظة الخليل وبلغت نحو 500 حالة اعتقال.

• عدد الصحفيين المعتقلين: 17 صحفيا.

• عدد النواب المعتقلين 13 نائبا.

• أوامر الاعتقال الإداريّ: بلغت أكثر من 620 أمر بين أوامر جديدة وأوامر تجديد.

ولفت البيان إلى أن هذه المعطيات لا تشمل عمال غزة المحتجزين، ولا أعداد العمال الذين جرى اعتقالهم من الضّفة.

المصدر: RT