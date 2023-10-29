عضو في مجلس الدوما الروسي ينتقد "نفاق الغرب" في الحرب على غزة

حثّ عضو مجلس الدوما الروسي سلطان حمزاييف الشركات الغربية على مغادرة إسرائيل وسط التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي، معربا عن ثقته في أن ذلك لن يحدث لأنها "شركات مرائية".

وقال حمزاييف في تصريح لوكالة "نوفوستي" إننا نترقب "النزاهة الحاسمة" ذاتها من كافة العلامات التجارية العالمية من أجل إثبات عدم تسيّسها أن تعمد إلى مقاطعة الاقتصاد الإسرائيلي، وهو ما لن يفعله هؤلاء المراؤون بالطبع". .

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وأشار عضو الدوما إلى أن شركة "ماكدونالدز" في إسرائيل أعلنت أنها سترسل 4000 وجبة طعام يومية إلى الجيش الإسرائيلي.

ورأى حمزاييف أن مثل هذه التصرفات "تظهر نفاق الغرب". مضيفا: "لقد أرادوا إجبار روسيا على وقف القتال من أجل سيادتها وأمنها ونظامها.. هذا هو الفارق الرئيسي".

ومن المعروف أن الدول الغربية سارعت إلى فرض عقوبات عديدة ردا على العملية العسكرية الروسية الخاصة.

كما أعلن عدد من الشركات والعلامات التجارية انسحابه من السوق الروسية وإغلاق منشآت الإنتاج التابعة لها في البلاد.

وأشار البرلماني الروسي إلى أن ليس فقط المسلمون، وإنما أيضا ممثلو الديانات والثقافات المختلفة، وحتى الملحدون واليهود، يحتجون "على قتل كبار السن والنساء والأطفال والمدنيين في فلسطين".

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وبحلول يوم الأحد، دخلت الحرب على غزة يومها الـ23 منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في الـ7 من أكتوبر الجاري. وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع أكثر من 8 آلاف قتيل وأكثر من 20 ألف جريح إضافة إلى نحو 10 آلاف مفقود تحت الأنقاض.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 310 عسكريين، فيما أسرت "حماس" أكثر من 230 إسرائيليا.

المصدر: نوفوستي