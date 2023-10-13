المصريون يطلقون حملة مناهضة لـ"ماكدونالدز" بسبب إسرائيل

سادت حالة من الغضب بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بسبب دعم "ماكدونالدز" للجيش الإسرائيلي، وتقديم وجبات مجانية لأفراده.

وانتشرت سلسلة منشورات على "إكس" قال فيها مغردون إن "جنودا إسرائيليين شوهدوا وهم يحملون وجباتهم المجانية من فروع لسلسلة مطاعم "ماكدونالدز" في عدد من المدن الإسرائيلية".

ماكدونالدز إسرائيل مانع صفحته علي انستاجرام من انها تبان في مصر 🤡 pic.twitter.com/LOCM3AbXU7 — Ahmed Salem (@TheAhmedSalem) October 13, 2023

وعلى تطبيق "إنستغرام"، نشرت صفحة "ماكدونالدز إسرائيل" صورا تظهر التضامن مع الدولة العبرية.

وكتبت "ماكدونالدز إسرائيل" تعليقات بالعبرية على صور متعددة، قالت فيها: "هؤلاء جنود ومحاربون، جاؤوا إلى هنا لاستلام وجباتهم المجانية المقدمة للجيش الإسرائيلي كتبرعات عينية".

كما نشرت الصفحة صورة أخرى، وكتبت عليها: "بلغ عدد تبرعاتنا العينية للجيش الإسرائيلي وقوات الإنقاذ، والأمن، والمتضررين من الهجوم، 12 ألف وجبة، وسنستمر في حملة التبرعات الواسعة، وسنقدم آلاف الوجبات يوميًا".

المصدر: وسائل إعلام مصرية