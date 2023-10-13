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المصريون يطلقون حملة مناهضة لـ"ماكدونالدز" بسبب إسرائيل

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المصريون يطلقون حملة مناهضة لـ
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سادت حالة من الغضب بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بسبب دعم "ماكدونالدز" للجيش الإسرائيلي، وتقديم وجبات مجانية لأفراده.

المصريون يطلقون حملة مناهضة لـ

وانتشرت سلسلة منشورات على "إكس" قال فيها مغردون إن "جنودا إسرائيليين شوهدوا وهم يحملون وجباتهم المجانية من فروع لسلسلة مطاعم "ماكدونالدز" في عدد من المدن الإسرائيلية".

وعلى تطبيق "إنستغرام"، نشرت صفحة "ماكدونالدز إسرائيل" صورا تظهر التضامن مع الدولة العبرية.

المصريون يطلقون حملة مناهضة لـ

وكتبت "ماكدونالدز إسرائيل" تعليقات بالعبرية على صور متعددة، قالت فيها: "هؤلاء جنود ومحاربون، جاؤوا إلى هنا لاستلام وجباتهم المجانية المقدمة للجيش الإسرائيلي كتبرعات عينية".

كما نشرت الصفحة صورة أخرى، وكتبت عليها: "بلغ عدد تبرعاتنا العينية للجيش الإسرائيلي وقوات الإنقاذ، والأمن، والمتضررين من الهجوم، 12 ألف وجبة، وسنستمر في حملة التبرعات الواسعة، وسنقدم آلاف الوجبات يوميًا".

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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