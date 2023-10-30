الجيش الإسرائيلي: إطلاق سراح مجندة كانت مختطفة لدى حماس عبر عملية برية في غزة

أعلن الناطق بلسان الجيش الاسرائيلي في بيان مشترك مع جهاز "الشاباك"، إطلاق سراح المجندة أوري مغيديش التي كانت محتجزة لدى حركة حماس في غزة منذ السابع من أكتوبر، وذلك خلال عملية برية.

وقال البيان: "تم هذه الليلة الافراج عن الجندية في جيش الدفاع أوري مغيديش بعد أن تم اختطافها من قبل تنظيم حماس الإرهابي.. تم فحص الجندية طبيا وهي بحالة جيدة وقد التقت مع عائلتها".

وأضاف البيان: "جيش الدفاع وجهاز الشاباك سيواصلان العمل لإطلاق سراح جميع المختطفين في غزة".

ولم تعلق كتائب القسام حتى اللحظة على الإعلان الإسرائيلي.

وجاء ذلك بعد بث القسام فيديو لأسيرات إسرائيليات في غزة يناشدن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إطلاق سراحهن.

جدير بالذكر أنه مساء الجمعة الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي توسيع عملياته البرية في داخل الأراضي الفلسطينية بقطاع غزة، مطلقا هجمات جوية ضخمة وعنيفة استهدفت مناطق شمال وشرق قطاع غزة، خلفت عشرات القتلى والجرحى في صفوف المواطنين.

ويوم أمس الأحد، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن عناصر من القسام نفذوا عملية إنزال خلف خطوط تمركز قوات الجيش الإسرائيلي قرب موقع إيرز العسكري، واشتبكوا مع القوات الإسرائيلية داخل الموقع.

المصدر: RT