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سفيرة إسرائيل في جنيف: الأمم المتحدة خذلت شعب إسرائيل

أخبار العالم

سفيرة إسرائيل في جنيف: الأمم المتحدة خذلت شعب إسرائيل
Legion-Media
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أعلنت سفيرة إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف ميراف إيلون شاحر، أن المنظمة الدولية "خذلت"بلادها وأن مديري وكالاتها لم يفعلوا ما يكفي للتنديد بحركة "حماس" ومعاداة السامية المتزايدة.

وقالت شاحر للصحفيين، في إشارة إلى منظمة الصحة العالمية: "بشكل عام، خذلت الأمم المتحدة شعب إسرائيل".

هذا وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق، أنها حصلت على قائمة مفصلة بأسماء 6740 شخصا قتلوا في غزة منذ 7 أكتوبر، مشيرة إلى وجود نحو 300 جثة لم يتم التعرف على هويتها.

كما حذرت يوم أمس الأحد، من أن التقارير عن طلب إسرائيل إخلاء مستشفى القدس في قطاع غزة "مقلقة للغاية".

ودخلت الحرب يومها الـ24 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة، فيما أعلنت وزارة الصحة في القطاع عن ارتفاع حصيلة ضحايا القصف إلى 8306 قتلى.

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المصدر: RT + "رويترز"

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