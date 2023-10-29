شهود: غارات إسرائيلية عنيفة وأحزمة نارية ضخمة الآن تستهدف محيط مستشفى القدس

استهدفت طائرات ومدفعية الجيش الإسرائيلي محيط مستشفى القدس بحي تل الهوى وسط غزة، بأكثر من 25 غارة و"أحزمة نارية" عنيفة وضخمة، ولا تزال تطلق قنابل مضيئة نحوه.

وبحسب ما أورده مراسل RT في غزة، استهدف الجيش الإسرائيلي بشكل مكثف ما يعرف بـ "الأحزمة النارية" أي المناطق الممتدة من شمال القطاع وصولا للمحافظة الوسطى.

وأشار مراسلنا إلى أن القصف الإسرائيلي تركز على مناطق شمال القطاع ثم مخيم الشاطئ وحي تل الهوى امتدادا لمنطقة المستشفى التركي الذي تم استهدافه بعشرات الصواريخ والقذائف.

ومن جانبها، أكدت جميعة الهلال الأحمر الفلسطيني بغزة ومقرها مستشفى القدس، أن "جيش الاحتلال يواصل إلقاء القنابل الضوئية في محيط مستشفى القدس".

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، أن شبكة الاتصالات والانترنت انقطعت مجددا في مناطق شمال قطاع غزة بعد الاستهدافات الإسرائيلية الأخيرة.

يتبع..