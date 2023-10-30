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الأمم المتحدة تحذر من أن الترتيب الراهن لإدخال مساعدات إلى غزة "محكوم بالفشل"

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الأمم المتحدة تحذر من أن الترتيب الراهن لإدخال مساعدات إلى غزة
Legion-Media
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حذر مسؤول أممي يوم الاثنين من أن الترتيب الراهن لإدخال المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر "محكوم عليه بالفشل"، مدينا فرض إسرائيل "عقابا جماعيا" على سكان القطاع.

وقال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني: "لنكن واضحين، العدد القليل لقوافل المساعدة التي سمح لها بالدخول عبر رفح لا يقارن بحاجات أكثر من مليوني شخص عالقين في غزة".

وأضاف أن "الترتيب الراهن.. محكوم عليه بالفشل ما لم تتوافر إرادة سياسية لجعل تدفق المساعدات جادا ومتلائما مع الحاجات الإنسانية غير المسبوقة في القطاع".

وكان أعلن فيليب لازاريني، في وقت سابق، أن الحصار المفروض على غزة ومنع الغذاء والمياه والوقود عنها يعني معاقبة مليوني شخص معظمهم من النساء والأطفال.

كما دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم جميع الأطراف لبذل كافة الجهود اللازمة لوقف التصعيد ومنع احتدام النزاع الفلسطيني الإسرائيلي وتفادي تدهور الأوضاع الإنسانية أكثر من ذلك.

هذا وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه بدلا من ملاحقة ومعاقبة الإرهابيين في مناطق الشرق الأوسط بدأت عدة أطراف في تطبيق سياسة الانتقام سيرا على مبدأ "العقاب الجماعي"، لزعزعة الاستقرار.

وقد دخلت الحرب يومها الـ24 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة، فيما أعلنت وزارة الصحة في القطاع عن ارتفاع حصيلة ضحايا القصف إلى 8306 قتلى.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 315 عسكريا.

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المصدر: RT + أ ف ب 

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