كتائب القسام تعلن عن "التحام" كبير الآن مع القوات الإسرائيلية جنوب غزة وتدمير آليات ودبابات وجرافات

أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، أن مقاتليها يتصدون لقوات الجيش الإسرائيلي المتوغلة جنوب قطاع غزة ويشتبكون معها بالأسلحة الرشاشة والقذائف.

وقالت "القسام" على قناتها في "تلغرام": "مجاهدو القسام يلتحمون بقوات العدو المتوغلة في محور جنوب غزة ويشتبكون معها بالأسلحة الرشاشة ويستهدفون 4 آليات بقذائف "الياسين 105" والعبوات الناسفة".

وأضافت: "كتائب القسام تستهدف دبابة وجرافة صهيونيتين في محور شمال غرب غزة بقذيفتي الياسين 105".

وأفاد شهود عيان في شمال قطاع غزة، عن سماع دوي اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة على المحور الشمال الغربي لمدينة بيت لاهيا.

يتبع..