المندوب الصيني الدائم: آفاق السلام في الشرق الأوسط على وشك الانهيار

قال مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جون، إن احتمالات التوصل إلى حل سلمي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أصبحت على وشك الانهيار، داعيا كل الأطراف إلى وقف القتال على الفور.

وأوضح خلال كلمة ألقاها في اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أنعقد بمناسبة توسيع الجيش الإسرائيلي لحجم العمليات البرية في قطاع غزة، قائلا: "إننا نتعاطف بشدة مع شعب غزة، الذي يقف على حافة الحياة والموت، ونحن نشعر بالقلق بنفس القدر، إن لم يكن أكثر، بشأن آفاق عملية السلام، التي أصبحت على وشك الانهيار".

وشدد على أن "الصين تدعو الجانبين إلى الوقف الفوري لجميع الأعمال القتالية، وإقامة هدنة إنسانية وبذل كل ما في وسعها لمنع المزيد من التصعيد".

وأضاف أن "الصين تدعو جميع الأطراف التي يمكنها التأثير على هذا الصراع إلى تنحية مصالحها الجيوسياسية جانبا، وبذل كل الجهود لوقف الحرب واستعادة السلام".

كما أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن الضفة الغربية وقطاع غزة يشهدان حاليا كارثة إنسانية ذات أبعاد هائلة.

هذا وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه بدلا من ملاحقة ومعاقبة الإرهابيين في مناطق الشرق الأوسط بدأت عدة أطراف في تطبيق سياسة الانتقام سيراً على مبدأ "العقاب الجماعي"، لزعزعة الاستقرار، مؤكدا أن الحل هو إقامة دولة فلسطينية.

وقد دخلت الحرب يومها الـ24 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة، فيما أعلنت وزارة الصحة في القطاع عن ارتفاع حصيلة ضحايا القصف إلى 8306 قتلى.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 315 عسكريا.

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المصدر: تاس