الجيش الإسرائيلي يستهدف البنية التحتية العسكرية لـ"حزب الله" في لبنان (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين أنه استهدف البنية التحتية العسكرية لـ"حزب الله" اللبناني.

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وأضاف في بيانه: "قبل فترة قصيرة، أطلق إرهابيون النار باتجاه موقع للجيش الإسرائيلي على طول الحدود مع لبنان. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات".

وتابع: "ورد جنود الجيش الإسرائيلي بإطلاق نيران المدفعية باتجاه مصدر إطلاق النار"، مشيرا إلى أنه ضرب البنية التحتية العسكرية لحزب الله في لبنان.

من جهته، قال "حزب الله" في بيان له إنه ‏استهدف التجهيزات الفنية والتجسسية لموقع ‏بياض بليدا ودشمه وحاميته بالأسلحة المناسبة، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.‏

وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية تبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر الجاري.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة 8306 قتلى وتجاوز عدد الجرحى 21 ألف شخص، فيما بلغ عدد ضحايا الضفة الغربية 121 قتيلا.

وفي إسرائيل قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 312 عسكريا، فيما أسرت "حماس" أكثر من 200 إسرائيلي.

المصدر: RT