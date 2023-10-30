البيت الأبيض "واثق" من زيادة المساعدات لغزة الى 100 شاحنة يوميا

أعرب البيت الأبيض اليوم الاثنين عن "ثقته" بأن عدد شاحنات المساعدات الانسانية التي تدخل قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، سيصل الى نحو 100 شاحنة يوميا خلال الأيام المقبلة.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي: "المرحلة الأولى التي تحدثنا مع الإسرائيليين بشأنها هي محاولة (زيادة عدد الشاحنات) الى 100 يوميا..نحن واثقون من قدرتنا على بلوغ ذلك خلال الأيام المقبلة"، لافتا إلى أن نحو 45 شاحنة عبرت الأحد.

هذا وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم إلى إحراز تقدم في ما يتعلق بتوصيل إمدادات الوقود الضرورية إلى غزة.

وقال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر للصحفيين إن الولايات المتحدة أبلغت الحكومة الإسرائيلية مطلع هذا الأسبوع بضرورة عودة شبكات الاتصالات في غزة إلى العمل.

وأوضحت الخارجية الأمريكية أن 45 شاحنة محملة بالمساعدات دخلت غزة يوم الأحد ليصل عددها الإجمالي إلى 150 شاحنة.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة 8306 قتلى، وتجاوز عدد الجرحى 21 ألف شخص، فيما لا يزال 1870 شخصا بينهم مئات الأطفال تحت الأنقاض، كما بلغ عدد ضحايا الضفة الغربية 121 قتيلا.

أما في إسرائيل، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 312 عسكريا، فيما أسرت "حماس" أكثر من 200 إسرائيلي.

المصدر: "فرانس برس" + "رويترز" + RT