وسائل إعلام إسرائيلية: سماع صوت انفجار ضخم في حيفا وأنباء عن محاولة استهداف الميناء

أفادت وسائل إعلام عبرية أن انفجارا ضخما هز مدينة حيفا وسط إسرائيل فجر الاثنين.

ورجحت وسائل إعلام أن سبب الانفجار ناتج عن اسقاط طائرة مسيرة قادمة من لبنان عن طريق البحر كانت تحاول استهداف الميناء في حيفا.

لكن السلطات الإسرائيلية لم تصدر اي توضيح على الحادثة. كما لم يتم تفعيل صافرات الانذار.

والأحد ضربت صواريخ قادمة من لبنان الجليل ونهاريا وكريات شمونا شمال إسرائيل.

كما أعلن "حزب الله" اللبناني استهداف موقع السماقة الإسرائيلي وفرقة مشاة جنوبي لبنان.

ويشن حزب الله وفصائل فلسطينية هجمات مستمرة على إسرئيل منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" في 17 اكتوبر التي أطلقتها كتائب القسام.

المصدر: RT