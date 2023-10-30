مصر تطالب بهدنة فورية في غزة

شدد وزير الخارجية المصري سامح شكري على ضرورة إنفاذ هدنة إنسانية فورية في غزة، مشيرا إلى مخاطر توسيع إسرائيل عملياتها البرية في القطاع.

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وأوضح شكري خلال اتصال هاتفي تلقاه من جان ليبافسكي وزير خارجية التشيك، ضرورة إنفاذ هدنة إنسانية فورية، وأشار إلى مخاطر توسيع إسرائيل لعملياتها البرية في القطاع، وضرورة تكاتف الجهود الدولية لضمان النفاذ المستدام للمساعدات للتخفيف عن الأشقاء الفلسطينيين.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من الشهر الجاري إلى 8306 قتلى.

وذكر متحدث الوزارة أن بين القتلى 3457 طفلا و2136 امرأة، لافتا إلى أن عدد الجرحى تجاوز الـ21 ألف شخص.

وأضاف أن القوات الإسرائيلية عمدت إلى شل حركة سيارات الإسعاف حتى لا تتمكن من القيام بواجبها في إنقاذ المرضى والجرحى، مطالبا جميع الجهات الدولية بتفعيل القانون الدولي لحماية المنشآت الطبية.

المصدر: RT