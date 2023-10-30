"رويترز" عن مصدر: "حزب الله" يستخدم صواريخ مضادة للطائرات لإسقاط مسيّرات إسرائيل والحد من الخسائر

أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصدر بأن "حزب الله" يستخدم الصواريخ المضادة للطائرات لإسقاط الطائرات المسيرة الإسرائيلية كخطوة للحد من الخسائر.

ونقلت "رويترز" عن 3 مصادر مطلعة أن "حزب الله" اللبناني بدأ في اتخاذ تدابير للحد من الخسائر بينما يستعد لاحتمال إطالة أمد الصراع.

هذا وكشف حزب الله للمرة الأولى عن قدراته الصاروخية أرض-جو حيث أعلن يوم الأحد أنه أسقط طائرة مسيرة إسرائيلية، فيما لم يعلق الجيش الإسرائيلي على الواقعة.

وأشارت إسرائيل يوم السبت إلى أنها تصدت لصاروخ أرض-جو أطلق من لبنان على إحدى طائراتها المسيرة، وأنها ردت بقصف موقع الإطلاق.

وذكرت المصادر المطلعة لـ"رويترز" أن استخدام الصواريخ المضادة للطائرات كان "إحدى الخطوات العديدة التي اتخذها حزب الله للحد من خسائره والتصدي للطائرات المسيرة الإسرائيلية التي تهاجم مقاتليه في التضاريس الوعرة وبساتين الزيتون على الحدود".

وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية تبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر الجاري.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة 8306 قتلى وتجاوز عدد الجرحى 21 ألف شخص، فيما بلغ عدد ضحايا الضفة الغربية 121 قتيلا.

وفي إسرائيل قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 312 عسكريا، فيما أسرت "حماس" أكثر من 200 إسرائيلي.

المصدر: "رويترز" + RT