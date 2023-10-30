كيربي: الولايات المتحدة لا تدعم وقف إطلاق النار حاليا في قطاع غزة

قال منسق السياسات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي أن واشنطن لا تدعم وقف إطلاق النار حاليا في قطاع غزة.

وأوضح كيربي خلال مؤتمر صحفي مساء الاثنين " لا نعتقد أن وقف إطلاق النار صحيح ... حماس ستستفيد منه".

وتابع "ما ينبغي أخذه بعين الاعتبار هو فترات هدنة إنسانية".

وحول الهجوم البري الإسرائيلي على قطاع غزة، قال كيربي إن الولايات المتحدة "تتفهم سعي إسرائيل لملاحقة قادة حماس بريا".

وتابع كيربي: "قواتنا موجودة في الشرق الأوسط لمواجهة التهديدات المتنامية لا سيما حاليا".

لكن قال إن الولايات المتحدة لا تنوي المشاركة بالقتال في قطاع غزة.

إقرأ المزيد

وتشن اسرائيل هجوما واسعا على قطاع غزة أسفر عن مقتل اكثر من 8300 شخص وإصابة وتشريد مئات الآلاف.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت خلال مؤتمر صحفي لاثنين إن "أمام إرهابيي حماس إما الموت أو الاستسلام فقط" ولا يوجد خيار ثالث.

بدوره قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "تبعات الحرب على غزة ستكون كارثية على إسرائيل وعدد من البلدان إذا لم تنتصر اسرائيل" في هذه الحرب.

المصدر: RT