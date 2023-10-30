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البنتاغون: العسكريون الأمريكيون تعرضوا للهجمات في سوريا والعراق 23 مرة خلال أسبوعين

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البنتاغون: العسكريون الأمريكيون تعرضوا للهجمات في سوريا والعراق 23 مرة خلال أسبوعين
Legion-Media
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أعلن البنتاغون أن العسكريين الأمريكيين في سوريا والعراق تعرضوا للهجمات 23 مرة خلال الـ 13 يوما الأخيرة.

وقال مسؤول رفيع في البنتاغون للصحفيين، يوم الاثنين، إنه "خلال الفترة من 17 إلى 30 أكتوبر تعرضت قوات الولايات المتحدة والتحالف للهجمات ما لا يقل عن 14 مرة في العراق و9 مرات في سوريا".

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وأشار إلى أن الهجمات نفذت بواسطة الطائرات المسيرة والصواريخ، مضيفا أن الكثير من تلك الهجمات تصدت لها القوات الأمريكية بنجاح.

يذكر أن "المقاومة الإسلامية في العراق" أعلنت أكثر من مرة في الفترة الأخيرة عن استهدافها للمواقع الأمريكية في العراق وسوريا.

ونفذت الولايات المتحدة ضربات على مواقع في سوريا، قالت إنها تابعة لإيران والجماعات المتحالفة معها.

المصدر: نوفوستي

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