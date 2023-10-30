البيت الأبيض: واشنطن والرياض تناقشان خطر توسيع الصراع في الشرق الأوسط

صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية الأمريكي جون كيربي، أن مستشار الأمن القومي جيك ساليفان يناقش خطر توسيع رقعة الصراع في الشرق الأوسط مع وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان آل سعود.

وقال: "من جانبنا، نواصل عقد اجتماعات مع الشركاء الإقليميين"، مؤكدا أن وزير الدفاع السعودي وصل إلى واشنطن.

وتابع كيربي: "سيجتمع مع جيك ساليفان، أعتقد أن اجتماعهما جار بالفعل"، المسؤولون الأمريكيون والسعوديون يناقشون التطورات الأخيرة في المنطقة والجهود المبذولة لمنع توسع الصراع".

وأضاف منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض: "رسالتنا إلى أي شخص يسعى للاستفادة من هذا الصراع هي ألا يفعل ذلك".

وأشار كيربي إلى أن واشنطن لا تدعم وقف إطلاق النار حاليا في قطاع غزة، وقال: "لا نعتقد أن وقف إطلاق النار هو الحل الصحيح في الوقت الحالي".

وأضاف كيربي أن "الولايات المتحدة تعتقد أن حماس هي الجانب الوحيد الذي سيستفيد من مثل هذه الخطوة في هذا الوقت".

جدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي أعلن مساء الجمعة الماضي توسيع عملياته البرية في داخل الأراضي الفلسطينية بقطاع غزة، مطلقا هجمات جوية ضخمة وعنيفة استهدفت مناطق شمال وشرق قطاع غزة، خلفت عشرات القتلى والجرحى في صفوف المواطنين.

المصدر: RT