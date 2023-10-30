وزير الداخلية الإسرائيلي يعلن تحويل 49 مليون دولار إلى البلدات العربية

أعلن وزير الداخلية الإسرائيلي موشيه أربيل أنه تقرر صرف حوالي 49 مليون دولار للبلدات العربية، كان وزير المال بتسلئيل سموتريتش فرض قيودا على تحويلها في وقت سابق من هذا العام.

وكتب أربيل في رسالة إلى سموتريتش: "على الرغم من موقفكم بشأن الحاجة إلى آلية مراقبة، فإن البلدات العربية مطالبة في هذه الظروف بتحمل نفقات إضافية بسبب الضرورات الطارئة العاجلة".

وأضاف: "مع مرور ثلاثة أسابيع على حالة الطوارئ، ولأن التحديات الناتجة عن هذه الحالة لم تحظ بعد بالاستجابة المناسبة من مكتبكم، وبسبب المخاوف على الأرواح، على الرغم من الاتفاق السابق الذي يتم بموجبه صرف الأموال سيتم تحويلها إلى البلديات بموافقتكم، أعلن أنني كلفت مدير عام وزارة الداخلية بتحويل الأموال ذات الصلة على الفور إلى ميزانية البلديات".

وكان سموتريتش طالب في وقت سابق اليوم الاثنين، مجلس الوزراء عقد مناقشة عاجلة حول منع تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية، التي "تدعم مجازر حماس".

المصدر: "جيروزاليم بوست"