وزير المالية الإسرائيلي يدعو الحكومة إلى النظر في منع تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية

طالب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش مجلس الوزراء عقد مناقشة عاجلة حول منع تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية، التي "تدعم مجازر "حماس".

وفي رسالة بعث سموتريش إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قال إنه "أوعز بالانتظار لتحويل الأموال حتى يعقد مجلس الوزراء جلسة يتم فيه البت في مسألة تحويل الأموال".

واعتبر أن "السلطة الفلسطينية أثبتت مرة أخرى الحقيقة التي ظللنا نصرخ بها منذ سنوات، وهي أنها منظمة تدعم الإرهاب. لذلك، وبعيدا عن ربط هذه الأموال بقطاع غزة وسكانه، تستخدم هذه الأموال في أنشطة ضد دولة إسرائيل ومواطنيها. ولا يعقل في هذا الواقع أن نستمر في تحويل الأموال المذكورة أعلاه وكأن شيئا لم يحدث".

بالإضافة إلى ذلك، أشارت الرسالة إلى الإجراءات التي اتخذتها السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل على الساحة الدولية، والتي دعت فيها السلطة الفلسطينية إلى "محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين".

المصدر: Ynet