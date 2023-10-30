جونسون: إسرائيل الآن تتطلب منا اهتماما أكثر من أوكرانيا

علق رئيس مجلس النواب الأمريكي الجديد مايك جونسون على طلب الرئيس جو بايدن تقديم حزمة مساعدات واحدة لإسرائيل وأوكرانيا، قائلا إن "إسرائيل تتطلب الآن اهتماما أكثر" من دعم كييف.

وقال في إجابة عن سؤال مراسل "فوكس نيوز" حول دعم أوكرانيا وإسرائيل: "سنقدم مشروع قانون منفصل في مجلس النواب هذا الأسبوع لتمويل إسرائيل. أعلم أن زملاءنا الجمهوريين في مجلس الشيوخ قاموا بصياغة مشروع قانون مماثل. ونعتقد أن هذه حاجة ملحة، وفي الحقيقة هناك أحداث كثيرة في العالم ويجب علينا حلها، وسنقوم بحلها. لكن ما يحدث الآن في إسرائيل يتطلب المزيد من الاهتمام".

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وكان بايدن قد عقد أول اجتماع له مع رئيس مجلس النواب الجديد مايك جونسون، وناقش خلاله طلبه تقديم مساعدات إضافية لإسرائيل وأوكرانيا.

وسبق لجونسون أن طالب البيت الأبيض بتقديم تقرير حول الأموال المقدمة لأوكرانيا.

وتسعى الإدارة الأمريكية للحصول على نحو 106 مليارات دولار لمساعدة إسرائيل وأوكرانيا، ومواجهة الصين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

المصدر: RT