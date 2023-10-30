حكومة غزة تنفي توغل الجيش الإسرائيلي في الأحياء السكنية بالقطاع غزة

نفى رئيس المكتب الإعلامي لحكومة غزة سلامة معروف اليوم الاثنين، توغل الجيش الإسرائيلي في الأحياء السكنية بالقطاع.

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وأعلن معروف أن الجيش الإسرائيلي لم يحقق أي تقدم بري داخل الأحياء السكنية بقطاع غزة، مشيرا إلى أن بضع دبابات توغلت حتى شارع صلاح الدين الرئيسي، والذي يفصل شمال القطاع عن جنوبه، وأن فصائل المقاومة أجبرتها على التراجع.

وقال معروف في بيان له: "خلافا لحديث الاحتلال لا يوجد أي تقدم بري داخل الأحياء السكنية في قطاع غزة بشكل قاطع".

وأضاف: "ما جرى على شارع صلاح الدين هو توغل بضع دبابات لجيش الاحتلال وجرافة انطلاقا من المنطقة الزراعية المفتوحة بمنطقة جحر الديك"، مشيرا إلى أن "هذه الآليات قامت باستهداف سيارتين مدنيتين على شارع صلاح الدين، وإحداث تجريف في الشارع قبل أن تجبرها المقاومة على التراجع".

في غضون ذلك، أفاد المكتب الحكومي في غزة، بمقتل 3 أشخاص جراء استهداف سيارة كانت تقل مدنيين خلال توغل آليات الجيش الإسرائيلي بشارع صلاح الدين.

ويأتي ذلك إثر معلومات نشرتها وكالة "فرانس بريس" نقلا عن شهود عيان بأن دبابات إسرائيلية دخلت اليوم الاثنين حيا على أطراف مدينة غزة، وقطعت الطريق الرئيسي بين شمال القطاع وجنوبه.

وأشار الشهود إلى أن الدبابات وصلت إلى أطراف حي الزيتون في مدينة غزة. وقال أحدهم: "قطعوا شارع صلاح الدين وهم يطلقون النار باتجاه أي سيارة تمرّ هناك".

وأظهر مقطع فيديو متداول دبابة إسرائيلية تستهدف سيارة مدنية كانت متجهة إلى طريق صلاح الدين، وهو الطريق السريع الرئيسي في قطاع غزة، ويبلغ طوله 45 كيلومترا ويمتد على طول القطاع ابتداء من معبر رفح في الجنوب، وحتى معبر إيرز في الشمال.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة 8005 قتلى، و20242 جريحا، و1870 مفقودا بينهم 1020 طفلا حسب صحة غزة، ما زالوا تحت الأنقاض. أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 312 عسكريا، فيما أسرت "حماس" أكثر من 200 إسرائيلي.

المصدر: RT