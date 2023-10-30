"أ ف ب": دبابات إسرائيلية على أطراف مدينة غزة تقطع طريق صلاح الدين الواصل بين شمال القطاع وجنوبه

أفادت "أ ف ب" نقلا عن شهود عيان بأن دبابات إسرائيلية دخلت اليوم الاثنين حيا على أطراف مدينة غزة، وقطعت الطريق الرئيسي بين شمال القطاع وجنوبه.

وأشار الشهود الى أن الدبابات وصلت إلى أطراف حي الزيتون في مدينة غزة.

وقال أحدهم: "قطعوا شارع صلاح الدين وهم يطلقون النار باتجاه أي سيارة تمرّ هناك".

وأظهر مقطع فيديو متداول دبابة إسرائيلية تستهدف سيارة مدنية كانت متجهة إلى طريق صلاح الدين، وهو الطريق السريع الرئيسي في قطاع غزة، ويبلغ طوله 45 كيلومترا ويمتد على طول القطاع ابتداء من معبر رفح في الجنوب، وحتى معبر إيرز في الشمال.

من جهته، قال الناطق باسم حركة "حماس" عبد اللطيف القانوع، إن "العبور البري المحدود في بعض المناطق في قطاع غزة يأتي بعد فشل الاحتلال في تمرير خطته الواسعة ومحاولة ترميم صورته".

وأضاف: "ضربات القسام الجوية من خلف الخطوط وفي أرتال الدبابات يؤكد قدرة المقاومة على إدارة المعركة وتحكمها في مجرياتها".

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي استمرار توسيع عمليته البرية في غزة، مشيرا إلى أنه ضرب "أكثر من 600" هدف في القطاع "خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة".

وكان الجيش قد أعلن أمس الأحد أنه ضرب 450 هدفا، فيما يستمر القتال بين القوات الإسرائيلية التي توغلت داخل قطاع غزة ومقاتلي "حماس" وفصائل أخرى.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة 8005 قتلى، و20242 جريحا، و1870 مفقودا بينهم مئات الأطفال، ما زالوا تحت الأنقاض. أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 312 عسكريا، فيما أسرت "حماس" أكثر من 200 إسرائيلي.

المصدر: أ ف ب + RT