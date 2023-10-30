رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع: ما يحصل في غزة جهنم مفتوحة بكل ما للكلمة من معنى

اعتبر رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع ما يحصل في غزة بـ"جهنم مفتوحة"، لافتا إلى ما ستتخذه الهيئة التنفيذيّة الجديدة من قرارات حول ما يجري اليوم على الحدود اللبنانية الجنوبية.

وفي التفاصيل، انتهى اليوم الانتخابي في معراب لاختيار أعضاء الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية"، حيث صوت 18321 منتسبا من أصل 31 ألف منتسب بنسبة بلغت 58.9%.

وأعلن الأمين العام للحزب إميل مكرزل النتائج التي جاءت على الشكل الآتي:

رئيس الحزب: سمير جعجع.

نائب رئيس الحزب: جورج عدوان.

عن الانتشار فاز: جوزيف جبيلي.

عن بيروت فاز: دانيال سبيرو .

عن جبل لبنان فاز: إدي أبي اللمع، مايا زغريني وطوني كرم.

عن الشمال فاز: أنطوان زهرا، وهبي قاطيشا وإيلي كيروز.

عن البقاع فاز: بشير مطر وميشال تنوري.

عن الجنوب فاز: أسعد سعيد.

وعقب عقب إعلان النتائج، استهل جعجع كلمته بالقول: "في هذا النوع من الإجتماعات لا يأتي الكلام معي بسهولة، انطلاقاً من الفترة التي انتظرناها بغية الوصول إلى هذه اللحظة إلى جانب أهميّة الحدث".

ووصف رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع ما يحصل في غزة بـ"جهنّم مفتوحة"، مضيفا: "نحن جميعا متضامنون بكل عمقنا وعواطفنا مع معاناة أهلها، وفي هذه المناسبة أود أن أطلب من الله أن يزيح عنهم هذا الجحيم في أسرع وقت ممكن لأنه فعلا جحيم بكل ما للكلمة من معنى، كما أؤكد أننا مستمرون في مساعينا لتجنيب لبنان الدخول في الجحيم نفسه".

وردا على سؤال عما ستتخذه الهيئة التنفيذية الجديدة من قرارات حول ما يجري اليوم على الحدود اللبنانية الجنوبية، أوضح جعجع قائلا: "قد بدأنا مع الهيئة التنفيذية السابقة بمسار واضح وهو أننا لا يمكننا أن نترك لبنان في مهب الريح، فما يمكن إنقاذ البلاد هو أن تتخذ الحكومة قرار بالتطبيق الفعلي للقرار 1701 الذي يعترف به الكون أجمع وموافق عليه من قبل الحكومة اللبنانيّة بالإجماع كما أن جميع الأفرقاء السياسيين بمن فيهم "حزب الله" موافقون عليه، فلبنان يصبح بمأمن إن تم تطبيق هذا القرار، كما أن الجيش اللبناني منتشر في مناطق تطبيق الـ1701، والقوى الدوليّة متواجدة أيضا، من هنا لا يمكننا أن نترك البلاد بمهب الريح والمخاطر المحدقة بنا بسبب قلة الجدية وإهمال الأمور وكأنه ليس هناك من أحد مسؤول في البلاد، الحكومة مسؤولة بالدرجة الأولى وإن لم تتحمل مسؤوليتها فسنعمل على تحريك الموضوع على مستوى مجلس النواب من أجل أن يرسل توصية لها يطلب من خلالها المناداة بالتطبيق الفوري للـ1701".

ومنذ أكثر من أسبوعين، يُتبادل إطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى على حدود لبنان الجنوبية، وذلك منذ بدء الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" يوم 7 أكتوبر.

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني" + RT