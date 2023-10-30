الصحة الفلسطينية: مقتل 121 فلسطينيا في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الجاري

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، إن حصيلة قتلى الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري ارتفعت إلى 329 شخصا، بينهم 121 شخصا منذ السابع من أكتوبر الجاري.

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وتشن القوات الإسرائيلية مداهمات واقتحامات مستمرة في مدن الضفة الغربية، تزامنا مع هجوم إسرائيلي واسع ودموي على قطاع غزة، بعد إطلاق حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى"، التي قوبلت بعملية "السيوف الحديدية" من الجانب الإسرائيلي.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة 8306 قتلى، وتجاوز عدد الجرحى 21 ألف شخص، فيما يقبع 1870 شخصا بينهم مئات الأطفال، تحت أنقاض البنايات المهدمة.

أما في إسرائيل، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 312 عسكريا، فيما أسرت "حماس" أكثر من 200 إسرائيلي.

المصدر: RT