ميقاتي: قرار الحرب بيد إسرائيل إذا واصلت خرق الحدود والانتهاكات

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، إن قرار الحرب بيد إسرائيل إذا واصلت خرق الحدود والانتهاكات، مؤكدا سعي الحكومة لتجنيب لبنان الحرب.

واعتبر ميقاتي أن "​لبنان​ في عين العاصفة في ظل التوتر القائم في المنطقة"، مطالبا بـ"وقف الاستفزازات الإسرائيل​ية على الحدود الجنوبية".

وشدد على أن "​الشعب اللبناني​ لا يريد الحرب، ونحن نسعى لتجنيب لبنان الحرب"، محذرا من أنه "إذا دخل لبنان الحرب، فلن يقتصر الأمر على لبنان وستكون المنطقة في حالة فوضى".

وأضاف أن "قرار الحرب في يد إسرائيل إذا واصلت خرق الحدود اللبنانيّة والانتهاكات"، مبينا "أننا نسّقنا مع المنظمات الدولية بشأن وضع خطة إذا اندلعت حرب".

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل عدد من جنوده جراء استهداف "حزب الله" لمراكزه، بينما وصل عدد قتلى الحزب إلى 47.

المصدر: "النشرة" + RT