بلينكن يناقش مع نظيره التركي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وانضمام السويد إلى الناتو

ناقش وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن هاتفيا مع نظيره التركي هاكان فيدان ملفي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وانضمام السويد إلى الناتو.

وجاء في بيان نشرته وزارة الخارجية الأمريكية: "ناقش الطرفان الحاجة إلى التواصل مع القادة الإقليميين لمنع توسع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والإفراج الآمن عن الرهائن وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية".

بالإضافة إلى ذلك، ناقش بلينكن وفيدان التقدم الواضح في مسألة انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي.

وفي وقت سابق، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن إسرائيل ليست سوى بيدق شطرنج في المنطقة، سيتم التضحية به عندما يحين الوقت، مؤكدا أن إسرائيل لم تكن لتصمد 3 أيام لولا دعم الغرب لها.

جاء ذلك خلال مشاركة اردوغان في "تجمّع فلسطين الكبير"، الذي شارك فيه 2.5 مليون شخص نصرة لغزة.

وقال إن "أصحاب اللعبة الحقيقيين في المنطقة هم الذين يدعمون غرور إسرائيل وتكبّرها.. لأن إسرائيل لا تستطيع أن تقوم بخطوة رغما عنهم، ولو حاولت ذلك، فهي لا تستطيع أن تصمد ثلاثة أيام وسوف تنهار".

وتابع إن "الغرب يحب استخدام البعض كأداة ووسيلة في يده، دون أن يوسخ يديه، وأحيانا من خلال الشراء بالمال... وأحيانا عن طريق إشعال الفتنة بين البعض والآخر... وأحيانا من خلال التستر على الجرائم، كما هو الحال مع إسرائيل. ولكن كما أن أي لعبة لا يمكن أن تستمر إلى الأبد، فقد تكشّف الآن هذا التكتيك المخادع والقذر الذي يستخدمه الغرب".

المصدر: نوفوستي