"تايمز أوف إسرائيل": دخول 33 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى غزة أمس الأحد

أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بدخول 33 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، يوم أمس الأحد.

وأوضحت الصحيفة نقلا عن الأمم المتحدة، أن الشاحنات كانت محملة بالمياه والغذاء والإمدادات الطبية.

وقال مسؤول حكومي أمريكي لم يذكر اسمه للصحيفة إن إسرائيل ملتزمة بالسماح بدخول 100 شاحنة مساعدات إلى غزة يوميا، وهو العدد الذي أكدت الأمم المتحدة على ضرورة توفيره للتخفيف من حدة الأزمة التي يعاني منها قطاع غزة.

ومن جانبه أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أمس تسلمه 24 شاحنة مساعدات من الهلال الأحمر المصري عبر معبر رفح، تحتوي على مواد غذائية ومستلزمات طبية.

ولفت إلى أن عدد الشاحنات المستلمة بلغ 118 شاحنة فقط منذ السماح بدخول المساعدات في الـ21 من أكتوبر الجاري، فيما لم يسمح بإدخال الوقود حتى اللحظة.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة إن 33 شاحنة محملة بالمياه والغذاء والإمدادات الطبية دخلت غزة يوم الأحد عبر معبر رفح الحدودي مع مصر.

وأفادت مراسلتنا بتجهيز السلطات المصرية صباح اليوم الدفعة الثامنة من المساعدات الفلسطينية بواقع 60 شاحنة تحمل مستلزمات طبية وأدوية ومياها وأغذية.

وستتحرك الشاحنات من مدينة رفح وإلى معبر العوجا وسط سيناء لعبورها للجانب الإسرائيلي لفحصها و تفتيشها، ثم ارسالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

المصدر: تايمز أو إسرائيل + RT