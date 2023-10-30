مستشار سابق في البنتاغون: السياسة الأمريكية قد تؤدي إلى تدمير إسرائيل

أكد مستشار البنتاغون الأمريكي السابق دوغلاس ماكغريغور، أن سياسة الولايات المتحدة المتمثلة برفع حدة المخاطر في منطقة الشرق الأوسط قد تؤدي إلى تدمير إسرائيل.

وقال ماكغريغور: "هناك كل الشروط الممهدة لحرب كبرى للغاية. نحن (الولايات المتحدة) نقوم بتصعيد الوضع في جميع الاتجاهات. يبدو أننا نعتقد أن زيادة حدة المخاطر سياسة ناجحة".

وأضاف: "لقد جربنا ذلك في أوكرانيا. قمنا بتصعيد الحرب أكثر فأكثر، وأوكرانيا اليوم في حالة خراب. وأخشى جدا ألا يتبقى في النهاية شيء من إسرائيل إذا استمرت هذه الحرب الإقليمية (الصراع الفلسطيني الإسرائيلي) في التطور كما أراها".

وبحسب الخبير، فإن الولايات المتحدة "تدخل في مواجهة" مع العديد من الدول في الشرق الأوسط، وقد يؤدي هذا الوضع إلى عواقب كارثية.

جدير بالذكر أن الحرب على قطاع غزة دخلت يومها الـ 23 منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في الـ 7 من أكتوبر الجاري، ولا تزال إسرائيل تقوم بقطع الماء والغذاء والدواء والكهرباء والاتصالات عن قطاع غزة.

ووفقا لوزارة الصحة الفلسطينية بغزة، بلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع أكثر من 8 آلاف قتيل وما يزيد عن 20 ألف جريح.

المصدر: RT