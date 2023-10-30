"سرايا القدس تعلن تنفيذ هجوم عند موقع "حانيتا" الإسرائيلي على الحدود مع لبنان

أعلنت "سرايا القدس" أن مقاتليها اخترقوا الأحد السياج الأمني الإسرائيلي عند موقع "حانيتا" العسكري على الحدود مع لبنان.

وقالت "سرايا القدس" في بيان إن عناصر من الكتيبة دخلوا إلى شمال إسرائيل و"اشتبكوا مع قوات العدو على أرض فلسطين المحتلة وذلك نصرة لغزة ضمن معركة طوفان الأقصى وردا على مجازر الاحتلال بحق المدنيين".

وأضافت أن عنصرين من "كتيبة الشهيد علي الأسود" قتلا خلال العملية.

وتشن سرايا القدس وفصائل فلسطينية مدعومة من حزب الله اللبناني هجمات متتالية من جنوب لبنان تجاه اسرائيل منذ إطلاق حركة حماس عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.

وتشهد الحدود اللبنانية الجنوبية توترا وهجمات متبادلة بين إسرائيل من جهة وفصائل فلسطينية وحزب الله من جهة أخرى، أسفرت عن عشرات القتلى والجرحى في صفوف الجانبين.

ويواصل الجيش الإسرائيلي قصفه المكثف على قطاع غزة من الجو والبر والبحر، في هجوم أسفر عن مقتل أكثر من 8 آلاف شخص نصفهم أطفال وإصابة وتشريد عشرات الآلاف.

المصدر: RT