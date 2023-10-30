القناة 13 الإسرائيلية: رئيس الموساد زار قطر في إطار التوصل لصفقة تبادل أسرى

أعلنت القناة 13 الإسرائيلية أن رئيس الموساد ديفيد بارنيا، زار قطر الأسبوع الماضي والتقى كبار المسؤولين القطريين لمناقشة جهودهم في محاولة تأمين إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين بغزة.

وقال مسؤولان إسرائيليان إن مجلس الوزراء المصغر (الكابينيت) الإسرائيلي قرر يوم الخميس الماضي، توسيع عمليات الجيش البرية في قطاع غزة بعد رفض تزويد إسرائيل عبر قطر بقائمة بأسماء جميع الأسرى الذين تحتجزهم حركة "حماس".

وفي وقت سابق، أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق، أن الحركة غير معنية بأي شخص بريء من الأسرى الإسرائيليين بغزة، مشددا أن على إسرائيل وقف إطلاق النار حتى يتمكنوا من إطلاق سراحهم.

كما أشار رئيس حركة "حماس" في قطاع غزة يحيى السنوار، أن الحركة مستعدة للإفراج عن جميع الأسرى المدنيين لديها، عندما تصبح الأوضاع الميدانية مناسبة لذلك.

ولا تزال الحرب على غزة مستمرة منذ فجر السبت 7 أكتوبر، بعد إطلاق حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عددا كبيرا من العسكريين الإسرائيليين.

المصدر: RT