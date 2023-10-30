العاهل الأردني يدعو المجتمع الدولي لدعم "الأونروا" لمواصلة تقديم خدماتها في غزة

دعا العاهل الأردني عبد الله الثاني المجتمع الدولي لدعم "الأونروا" لمواصلة تقديم خدماتها في غزة.

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وجدد العاهل الأردني تأكيده اليوم الاثنين، على ضرورة الوقف الفوري للحرب في غزة، وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى هناك دون انقطاع، مؤكدا على أهمية عدم إعاقة عمل المنظمات الدولية أثناء تأدية واجباتها الإنسانية في غزة.

وفي وقت سابق، أعلن المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، فيليب لازاريني، أن الحصار على غزة ومنع الغذاء والمياه والوقود يعني معاقبة مليوني شخص معظمهم من النساء والأطفال.

وأشار لازاريني إلى عدم قدرة المنظمة على استكمال أعمالها في المنطقة، مشددا على ضرورة تدفق المساعدات بشكل مستمر وغير متقطع.

وتشن القوات الإسرائيلية مداهمات واقتحامات مستمرة في مدن الضفة الغربية، تزامنا مع هجوم إسرائيلي واسع ودموي على قطاع غزة، بعد إطلاق حركة "حماس" "طوفان الأقصى"، التي قوبلت بعملية "السيوف الحديدية" من الجانب الإسرائيلي.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة 8306 قتلى، وتجاوز عدد الجرحى 21 ألف شخص، فيما 1870 شخصا بينهم مئات الأطفال تحت الأنقاض، كما بلغ عدد ضحايا الضفة الغربية 121 قتيلا.

أما في إسرائيل، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 312 عسكريا، فيما أسرت "حماس" أكثر من 200 إسرائيلي.

المصدر: RT