السفير الإسرائيلي لدى موسكو: لا نخطط لتدمير قطاع غزة أو تهجير سكانه

صرح السفير الإسرائيلي لدى موسكو ألكسندر بن تسفي بأن إسرائيل لا تخطط لتدمير قطاع غزة أو إعادة توطين سكانه، بل تسعى لتدمير الهياكل العسكرية لحركة "حماس".

إقرأ المزيد

وقال تعليقا على تصريح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن "تدمير قطاع غزة وطرد مليوني نسمة من القطاع سيخلق كارثة لعقود عديدة إن لم يكن لقرون": "لا أعرف من أين تأتي هذه المعلومات. لا توجد خطة لتدمير قطاع غزة، بل هناك خطة لتدمير الهياكل العسكرية لحماس، وإطلاق سراح الرهائن، وهذا كل شيء".

وأضاف: "إذا عاش الناس هناك بسلام وانخرطوا في الاقتصاد، ومارسوا أعمالهم وتعليمهم وما إلى ذلك، فلن يحدث شيء من هذا القبيل".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن عن توسيع عمليته البرية في قطاع غزة، ما أسفر حتى الآن عن وقوع أكثر من 8 آلاف قتيل وآلاف الجرحى والمفقودين الفلسطينيين.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل أكثر من 1400 شخص بينهم 308 عسكريين، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 5 آلاف، وتحتجز "حماس" 122 أسيرا.

المصدر: نوفوستي