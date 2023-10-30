 
مباشر
عاجل
حزب الله يعلن استهداف مقاتليه موقع إسرائيلي جل العلام في الناقورة ‏بالصواريخ ‏الموجهة وتحقيق إصابات‏

وزير الأمن الإيراني: إسرائيل فقدت الأمل بالانتصار

أخبار العالم

وزير الأمن الإيراني: إسرائيل فقدت الأمل بالانتصار
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wbqb

قال وزير الأمن الإيراني إسماعيل خطيب، إن إسرائيل فقدت الأمل بالانتصار في حربها على قطاع غزة.

إقرأ المزيد
كنعاني: دول طلبت من إيران التوسط في الإفراج عن الأسرى لدى
كنعاني: دول طلبت من إيران التوسط في الإفراج عن الأسرى لدى "حماس"

وأضاف: "الصهاينة فقدوا الأمل بالانتصار في حربهم على غزة نهائيا وباعتراف قادة الكيان الصهيوني والولايات المتحدة"، مشيرا إلى أن "إسرائيل غير قادرة إطلاقا على العودة إلى ماقبل عملية طوفان الأقصى.

وأكد أن العملية التي أطلقتها حركة "حماس" في السابع من أكتوبر الجاري "ستغير استراتيجية الولايات المتحدة والصين وروسيا وباقي القوى في الشرق الأوسط".

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة 8306 قتلى، وتجاوز عدد الجرحى 21 ألف شخص، فيما بلغ عدد ضحايا الضفة الغربية 121 قتيلا.

أما في إسرائيل، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 312 عسكريا، فيما أسرت "حماس" أكثر من 200 إسرائيلي.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا