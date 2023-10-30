الجيش الإسرائيلي يعلن عن مقتل 4 عناصر في "حماس" وينشر فيديو لقواته في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين أن قواته "تمكنت من قتل أربعة نشطاء بارزين في حركة "حماس" خلال الساعات القليلة الماضية"، ونشر فيديو لقواته في قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "استنادا إلى معلومات استخباراتية للجيش والشاباك، قتلت قوات الجيش أربعة نشطاء بارزين في حماس خلال الساعات القليلة الماضية".

وأفاد البيان بأنه "من بين القتلى: جميل بابا، قائد القوات البحرية في اللواء الأوسط التابع لحركة حماس. محمد الصفدي قائد وحدة الصواريخ المضادة للدبابات في كتيبة التفاح. مؤمن حجازي، ناشط بارز في وحدة الصواريخ المضادة للدبابات التابعة لحماس. محمد عوض الله، مسؤول كبير في دائرة الإنتاج في حماس".

وأكد أنه "خلال الساعات القليلة الماضية، واصل الجيش الإسرائيلي توسيع عملياته البرية في قطاع غزة"، مبينا أنه "خلال الاشتباكات مع الإرهابيين في قطاع غزة، أحبطت قوات الجيش الإسرائيلي عدة خلايا إرهابية حاولت مهاجمة القوات، بدعم من مروحيات وطائرات بدون طيار تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي. كما دمرت القوات البنية التحتية الإرهابية، بما في ذلك منصات إطلاق الصواريخ المضادة للدبابات ومنصات إطلاق أخرى".

المصدر: RT