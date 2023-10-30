كيف سترد مصر إذا شن الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية على ممر فيلادلفيا بغزة؟

مع توغل الجيش الإسرائيلي إلى داخل قطاع غزة ووصوله إلى شارع صلاح الدين وتراجعه لاحقا للأراضي الزراعية شرقا، يأتي التحذير المصري لإسرائيل..

حيث تنقل وسائل إعلام إسرائيلية أن القاهرة حذرت تل أبيب من القيام بأي عملية عسكرية في المنطقة العازلة على ممر فيلادلفيا بين مصر وقطاع غزة.

هذه اللهجة الحادة من القاهرة تجاه تل أبيب تأتي امتدادًا لما شدد عليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأن بلاده لم ولن تسمح بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية.

فما هي خيارات مصر إن أقدمت إسرائيل على خرق خطوط القاهرة الحمراء؟ وما فرص توسع المواجهة إلى حرب إقليمية في المنطقة؟

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