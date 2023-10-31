"أوقفوا المذابح في غزة".. محتجون يقاطعون جلسة استماع لوزيري الدفاع والخارجية الأمريكيين (فيديو)

قاطع عدد من الأشخاص جلسة استماع لوزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين أنتوني بلينكن ولويد أوستن أحول تهديدات الأمن القومي في الولايات المتحدة.

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وهتفوا وسط القاعة: "أوقفوا تمويل المذابح أوقفوا إطلاق النار الآن.. عار عليكم.. أوقفوا المذابح الدموية بحق المدنيين في قطاع غزة".

وقالت سيدة تعمل بالسلك الدبلوماسي أنها استقالت احتجاجا على مايجري في غزة وهتفت تقول "لا أموال اخرى للحرب.. أكثر من 3000 آلاف طفل قتلوا.. أمريكا تمول الحرب".

وهتفت إمرأة أخرى "اوقفوا إطلاق النار" في غزة.

وصدرت هتافات ايضا من محتجين تنادي بوقف إطلاق النار "اتركوا غزة تعيش.. أوقفوا تلك المذابح في غزة الآن".

A protester immediately disrupts the testimony of Antony Blinken, yelling to save the children of Gaza @DailyCallerpic.twitter.com/8ZLlTSwinH — Dylan Housman (@Dylan_Housman) October 31, 2023

هذا وتستمر الحرب الإسرائيلية على غزة ما أسفر عن مقتل أكثر 8500 شخص في حصيلة مرشحة للارتفاع كل دقيقة، بالإضافة إلى جرح وتشريد مئات الآلاف في القطاع.

جدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي أعلن مساء الجمعة الماضي توسيع عملياته البرية في داخل الأراضي الفلسطينية بقطاع غزة، مطلقا هجمات جوية ضخمة وعنيفة استهدفت مناطق شمال وشرق قطاع غزة.

المصدر: RT